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21 октября 2024, 15:58 | Обновлено 21 октября 2024, 16:09
63
0

Чемпионат Венгрии. Фаворов помог Академии Пушкаша одержать победу

Кроме Артема в соседней стране выступает еще 5 украинцев

21 октября 2024, 15:58 | Обновлено 21 октября 2024, 16:09
63
0
Чемпионат Венгрии. Фаворов помог Академии Пушкаша одержать победу
ФК ЗАРЯ. Артем Фаворов

В 10-м туре чемпионата Венгрии в 6 матчах приняли участие 6 украинцев.

Команда 30-летнего полузащитника Артема Фаворова, «Пушкаш Академия», играла в гостях у «Кечкемета», за который выступают Михаил Месхи и Михаил Ряшко. Фаворов провел на поле все 90 минут, а его клуб одержал убедительную победу - 0:3. Что касается украинских легионеров «Кечкемета», то Ряшко вышел на поле на 68-й минуте, а Месхи остался на скамейке запасных.

За венгерский клуб «ДВТК» выступает воспитанник Мукачевской академии футбола, голкипер Артем Одинцов. Его команда играла против МТК Будапешт. Одинцов пропустил от столичного клуба 2 гола, а его партнеры в этой игре не отметились - 0:2.

«Ньиредьхаза» Юрия Томы уступила на выезде «Уйпешту». Украинский полузащитник провел на поле 75 минут. Кстати, Юрий Тома до сих пор не может играть на территории Украины из-за дисквалификации, которую получил в результате участия в чемпионате мира среди непризнанных государств в 2018 году. Тогда Тома в составе сборной Закарпатья стал чемпионом.

Александр Сафронов выступает за венгерский «Залаэгерсег». Его команда играла дома против «Дьора», но Сафронов на поле не выходил.

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Артем Фаворов Михаил Месхи Александр Сафронов чемпионат Венгрии по футболу Академия Пушкаша Кечкемет Залаэгерсег Уйпешт
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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