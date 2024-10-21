Чемпионат Венгрии. Фаворов помог Академии Пушкаша одержать победу
Кроме Артема в соседней стране выступает еще 5 украинцев
В 10-м туре чемпионата Венгрии в 6 матчах приняли участие 6 украинцев.
Команда 30-летнего полузащитника Артема Фаворова, «Пушкаш Академия», играла в гостях у «Кечкемета», за который выступают Михаил Месхи и Михаил Ряшко. Фаворов провел на поле все 90 минут, а его клуб одержал убедительную победу - 0:3. Что касается украинских легионеров «Кечкемета», то Ряшко вышел на поле на 68-й минуте, а Месхи остался на скамейке запасных.
За венгерский клуб «ДВТК» выступает воспитанник Мукачевской академии футбола, голкипер Артем Одинцов. Его команда играла против МТК Будапешт. Одинцов пропустил от столичного клуба 2 гола, а его партнеры в этой игре не отметились - 0:2.
«Ньиредьхаза» Юрия Томы уступила на выезде «Уйпешту». Украинский полузащитник провел на поле 75 минут. Кстати, Юрий Тома до сих пор не может играть на территории Украины из-за дисквалификации, которую получил в результате участия в чемпионате мира среди непризнанных государств в 2018 году. Тогда Тома в составе сборной Закарпатья стал чемпионом.
Александр Сафронов выступает за венгерский «Залаэгерсег». Его команда играла дома против «Дьора», но Сафронов на поле не выходил.
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