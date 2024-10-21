Эдинсон КАВАНИ: «Месси, Неймар – футбольные гении. Меня нет в этом списке»

Уругвайский футболист Эдинсон Кавани оценил свою карьеру и рассказал, что не считает себя гением:

«В футболе есть гении – Месси, Неймар, Диего Марадона, Роналдиньо. Меня нет в этом списке. Я тот футболист, который всю карьеру себя шлифовал и пытался стать лучше. Я мечтаю забивать много голов, побеждать, получать славу. Человек всегда совершенствуется и все, к чему он идет, рано или поздно случается. Принесенная жертва всегда окупается», – считает Кавани.

За всю карьеру Эдинсон Кавани успел поиграть в «Палермо», «Наполи», «ПСЖ», «МЮ» и «Валенсии». С 2023 года уругваец выступает за «Бока Хуниорс» – провел 43 игры и забил 20 мячей.