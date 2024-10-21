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21 октября 2024, 15:19 | Обновлено 21 октября 2024, 15:36
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0

Эдинсон КАВАНИ: «Месси, Неймар – футбольные гении. Меня нет в этом списке»

Уругвайский футболист поделился мыслями относительно своей карьеры

21 октября 2024, 15:19 | Обновлено 21 октября 2024, 15:36
240
0
Эдинсон КАВАНИ: «Месси, Неймар – футбольные гении. Меня нет в этом списке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Уругвайский футболист Эдинсон Кавани оценил свою карьеру и рассказал, что не считает себя гением:

«В футболе есть гении – Месси, Неймар, Диего Марадона, Роналдиньо. Меня нет в этом списке. Я тот футболист, который всю карьеру себя шлифовал и пытался стать лучше. Я мечтаю забивать много голов, побеждать, получать славу. Человек всегда совершенствуется и все, к чему он идет, рано или поздно случается. Принесенная жертва всегда окупается», – считает Кавани.

За всю карьеру Эдинсон Кавани успел поиграть в «Палермо», «Наполи», «ПСЖ», «МЮ» и «Валенсии». С 2023 года уругваец выступает за «Бока Хуниорс» – провел 43 игры и забил 20 мячей.

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Эдинсон Кавани Лионель Месси Неймар Диего Марадона Роналдиньо
Микола Титюк Источник: Goal.com
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