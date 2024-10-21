Лидер Баварии будет готов сыграть против Барселоны

21-летний немецкий футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала планирует вернуться на футбольное поле уже в ближайшем матче клуба.

«Бавария» сыграет 23 октября в 3-м туре Лиги чемпионов на выезде против «Барселоны».

Мусиала получил травму в начале октября и с тех пор проходил реабилитацию. У игрока были проблемы с бедром. Последний матч своего клуба против «Штутгарта» (4:0) Джамал пропустил.

По информации DailySports, которые ссылаются на немецкие СМИ, Джамал уже возобновил тренировки.