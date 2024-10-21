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Лига чемпионов
21 октября 2024, 14:45 | Обновлено 21 октября 2024, 14:59
356
0

Лидер Баварии будет готов сыграть против Барселоны

23-го октября немецкий клуб сыграет на выезде в Испании

21 октября 2024, 14:45 | Обновлено 21 октября 2024, 14:59
356
0
Лидер Баварии будет готов сыграть против Барселоны
Transfermarkt. Джамал Мусиала

21-летний немецкий футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала планирует вернуться на футбольное поле уже в ближайшем матче клуба.

«Бавария» сыграет 23 октября в 3-м туре Лиги чемпионов на выезде против «Барселоны».

Мусиала получил травму в начале октября и с тех пор проходил реабилитацию. У игрока были проблемы с бедром. Последний матч своего клуба против «Штутгарта» (4:0) Джамал пропустил.

По информации DailySports, которые ссылаются на немецкие СМИ, Джамал уже возобновил тренировки.

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Джамал Мусиала Бавария Барселона Барселона - Бавария Лига чемпионов травма травма бедра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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