Определен лучший молодой игрок в 2024 году. Кто получит Golden Boy?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших молодых игроков в 2024 году.

Первую позицию рейтинга получил лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал, который стал открытием Евро-2024.

За Ямалом разместились Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ» и молодая звезда «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну.

Пятую позицию в рейтинге занял Жоау Невеш из «Бенфики», который опередил в списке еще одного игрока «МЮ» Алехандро Гарначо – победителя Копа Америка 2024.

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