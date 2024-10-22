Определен лучший молодой игрок в 2024 году. Кто получит Golden Boy?
Признание от GiveMeSport получил Ламин Ямал
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших молодых игроков в 2024 году.
Первую позицию рейтинга получил лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал, который стал открытием Евро-2024.
За Ямалом разместились Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ» и молодая звезда «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну.
Пятую позицию в рейтинге занял Жоау Невеш из «Бенфики», который опередил в списке еще одного игрока «МЮ» Алехандро Гарначо – победителя Копа Америка 2024.
Ранее букмекеры назвали главного фаворита на награду Golden Boy 2024.
Топ-25 главных фаворитов на награду Golden Boy от Give Me Sport
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