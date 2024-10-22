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22 октября 2024, 01:33 | Обновлено 22 октября 2024, 01:53
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0

Определен лучший молодой игрок в 2024 году. Кто получит Golden Boy?

Признание от GiveMeSport получил Ламин Ямал

22 октября 2024, 01:33 | Обновлено 22 октября 2024, 01:53
95
0
Определен лучший молодой игрок в 2024 году. Кто получит Golden Boy?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших молодых игроков в 2024 году.

Первую позицию рейтинга получил лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал, который стал открытием Евро-2024.

За Ямалом разместились Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ» и молодая звезда «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну.

Пятую позицию в рейтинге занял Жоау Невеш из «Бенфики», который опередил в списке еще одного игрока «МЮ» Алехандро Гарначо – победителя Копа Америка 2024.

Ранее букмекеры назвали главного фаворита на награду Golden Boy 2024.

Топ-25 главных фаворитов на награду Golden Boy от Give Me Sport

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GiveMeSport Ламин Ямал Варрен Заир-Эмери Кобби Мейну Жоау Невеш Алехандро Гарначо рейтинг Golden Boy
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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