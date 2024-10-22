Названа самая феерическая команда в истории футбола. Реал – 5-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых феерических команд в истории спорта.

Первое место в рейтинге заняла «Барселона» сезона 2008/09, которая сумела выиграть требл. За каталонцами идет сборная Бразилии, которая с легендарным Пеле выиграла чемпионат мира 1970, третий в списке «Манчестер Юнайтед», который в сезоне 1998/99 стал первым английским клубом, выигравший выиграл требл.

На четвертой строчке разместился невероятный «Байер» Хаби Алонсо – чемпион Бундеслиги прошлого сезона, а «Реал» Зидана сезона 2016/17 – пятый.

В рейтинг также попали чемпионский «Лестер», «Аякс», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 самых феерических команд за всю историю от Give Me Sport