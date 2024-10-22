Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа самая феерическая команда в истории футбола. Реал – 5-й. Кто лидер?
Другие новости
22 октября 2024, 00:45 |
256
1

Названа самая феерическая команда в истории футбола. Реал – 5-й. Кто лидер?

Признание получила «Барселона»

22 октября 2024, 00:45 |
256
1
Названа самая феерическая команда в истории футбола. Реал – 5-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых феерических команд в истории спорта.

Первое место в рейтинге заняла «Барселона» сезона 2008/09, которая сумела выиграть требл. За каталонцами идет сборная Бразилии, которая с легендарным Пеле выиграла чемпионат мира 1970, третий в списке «Манчестер Юнайтед», который в сезоне 1998/99 стал первым английским клубом, выигравший выиграл требл.

На четвертой строчке разместился невероятный «Байер» Хаби Алонсо – чемпион Бундеслиги прошлого сезона, а «Реал» Зидана сезона 2016/17 – пятый.

В рейтинг также попали чемпионский «Лестер», «Аякс», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 самых феерических команд за всю историю от Give Me Sport

По теме:
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов
GiveMeSport рейтинг Аякс Барселона Лестер Манчестер Юнайтед сборная Бразилии по футболу Байер Реал Мадрид Тоттенхэм Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
Бокс | 21 октября 2024, 02:50 0
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно

Американский боксёр сделал очень щедрую инвестицию

ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
Футбол | 21 октября 2024, 21:53 6
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов

«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:59
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21.10.2024, 13:44
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
ПИДГУРСКИЙ: «Рух не заслуживал поражения в дерби с Карпатами»
Футбол | 22.10.2024, 00:39
ПИДГУРСКИЙ: «Рух не заслуживал поражения в дерби с Карпатами»
ПИДГУРСКИЙ: «Рух не заслуживал поражения в дерби с Карпатами»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Михаил Скрипка
тупо ні про що, це все брехня, як і усі новини з цього сайту
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 4
Бокс
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 6
Футбол
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
21.10.2024, 00:44 1
Бокс
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 2
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем