Украинец может продолжить карьеру в Португалии. Он уже тренируется с клубом

Украинский центральный защитник Антон Боль может продолжить карьеру в Примейре, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 21-летний футболист, который летом разорвал контракт с киевским «Динамо», сейчас находится в расположении одного из клубов элитного дивизиона чемпионата Португалии.

Отмечается, что команда не является грандом лиги, но выступает на неплохом уровне.

В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.

В летнее трансферное окно Боль отклонил предложения от ряда клубов УПЛ, так как намеревался продолжить карьеру за рубежом.