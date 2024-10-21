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  4. Украинец может продолжить карьеру в Португалии. Он уже тренируется с клубом
Португалия
21 октября 2024, 14:22 |
653
0

Украинец может продолжить карьеру в Португалии. Он уже тренируется с клубом

Антон Боль летом расторг контракт с киевским «Динамо»

21 октября 2024, 14:22 |
653
0
Украинец может продолжить карьеру в Португалии. Он уже тренируется с клубом
ФК Динамо Киев. Антон Боль

Украинский центральный защитник Антон Боль может продолжить карьеру в Примейре, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 21-летний футболист, который летом разорвал контракт с киевским «Динамо», сейчас находится в расположении одного из клубов элитного дивизиона чемпионата Португалии.

Отмечается, что команда не является грандом лиги, но выступает на неплохом уровне.

В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.

В летнее трансферное окно Боль отклонил предложения от ряда клубов УПЛ, так как намеревался продолжить карьеру за рубежом.

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Антон Боль Динамо Киев трансферы свободный агент просмотр игроков чемпионат Португалии по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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