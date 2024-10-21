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Лига наций
21 октября 2024, 13:59 | Обновлено 21 октября 2024, 15:07
1025
0

Бывший тренер Львова оценил возможность стать преемником Петракова

Тренер «Пюника» объяснил, при каком условии это может произойти

21 октября 2024, 13:59 | Обновлено 21 октября 2024, 15:07
1025
0
Бывший тренер Львова оценил возможность стать преемником Петракова
Егише Меликян

Как уже сообщал Sport.ua, среди кандидатов на должность руководителя армянской национальной команды рассматривается хорошо известный украинским болельщикам как игрок, а затем и тренер Егише Меликян. Во второй половине прошлого десятилетия и в начале нынешнего 45-летний специалист был главным тренером каменской «Стали» и ФК «Львов», а в течение последних почти четырех лет возглавляет ереванский «Пюник».

– Правда ли, что вы являетесь одним из кандидатов на роль руководителя сборной Армении? – спросил корреспондент Sport.ua.

– Это очень тонкий вопрос. Не хотелось бы комментировать, но все же скажу пару слов. Уже несколько лет между ФК «Пюник» и Федерацией футбола Армении имеет место конфликт. С самого начала я поддерживаю президента клуба, в котором работаю. Я за него борюсь – и на футбольном поле, и вне его. Думаю, что этот факт помешает мне возглавить сборную Армении. В нашей Федерации работают очень амбициозные люди и для них важен не так результат, как личный имидж. Уверен, они понимают, что я действительно могу помочь национальной сборной, но не пойдут на это по названным причинам.

– А если предположить, что футбольная общественность – в частности, армянские болельщики и независимые СМИ, выскажут общее мнение видеть на посту руководителя сборной именно вас, то этот шаг с вашей стороны возможен?

– Если общественность действительно этого захочет и даст об этом знать, то только тогда готов делать соответствующие шаги. Для меня очень важно мнение болельщиков и мнение президента клуба. Ведь конфликт очень серьезный.

– И что это за конфликт?

– Мне не хотелось бы об этом говорить. Скажу лишь то, что он настолько серьезный, что на 99 процентов «Пюник» готов сняться с чемпионата.

Ранее стало известно, сколько зарабатывал Петраков на посту главного тренера сборной Армении.

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Егише Меликян Александр Петраков сборная Армении по футболу чемпионат Армении по футболу Лига наций Пюник назначение тренера инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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