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  4. «Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Англия
21 октября 2024, 13:44 |
1707
0

«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике

CfcSheikh считает, что «Челси» не хватало украинца в игре против «Ливерпуля»

21 октября 2024, 13:44 |
1707
0
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Популярный в социальной сети Twitter журналист CfcSheikh высказался об отсутствии украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в заявке на матч 8-го тура Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:2):

«В этой игре «Челси» был нужен Михаил Мудрик. Не включить его в заявку на матч было ошибкой».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и «Марсель».

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль - Челси Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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