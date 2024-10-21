«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике

Популярный в социальной сети Twitter журналист CfcSheikh высказался об отсутствии украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в заявке на матч 8-го тура Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:2):

«В этой игре «Челси» был нужен Михаил Мудрик. Не включить его в заявку на матч было ошибкой».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и «Марсель».