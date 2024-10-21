Англия21 октября 2024, 13:44 |
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«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
CfcSheikh считает, что «Челси» не хватало украинца в игре против «Ливерпуля»
21 октября 2024, 13:44 |
1707
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Популярный в социальной сети Twitter журналист CfcSheikh высказался об отсутствии украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в заявке на матч 8-го тура Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:2):
«В этой игре «Челси» был нужен Михаил Мудрик. Не включить его в заявку на матч было ошибкой».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что украинцем интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и «Марсель».
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