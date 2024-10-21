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Англия
21 октября 2024, 12:11 |
702
0

Арсенал хочет подписать звездного нападающего. Он феерит в нетоповой лиге

Виктор Дьекереш может уйти из «Спортинга»

21 октября 2024, 12:11 |
702
0
Арсенал хочет подписать звездного нападающего. Он феерит в нетоповой лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лондонский «Арсенал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» хотят подписать топового центрфорварда и считают 26-летнего футболиста идеальным кандидатом для усиления позиции страйкера.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуется «Манчестер Сити».

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Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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