Арсенал хочет подписать звездного нападающего. Он феерит в нетоповой лиге

Лондонский «Арсенал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» хотят подписать топового центрфорварда и считают 26-летнего футболиста идеальным кандидатом для усиления позиции страйкера.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуется «Манчестер Сити».