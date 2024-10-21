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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 11:27 | Обновлено 21 октября 2024, 11:28
64
0

Александр ДРАМБАЕВ: «Победа – это хороший результат»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»

21 октября 2024, 11:27 | Обновлено 21 октября 2024, 11:28
64
0
Александр ДРАМБАЕВ: «Победа – это хороший результат»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Сегодня болельщики увидели праздник футбола, ведь было очень много голевых моментов в матче?

– Да, очень интересная игра была. «Кривбасс» создал много моментов, в которых мог забивать гораздо больше. Самое главное, что мы получили результат – победу, и это нас очень радует. Мы забили один гол и сыграли «на ноль» – это хороший результат для нас.

– Второй тайм команда начала очень сильно. Это так зарядил Юрий Вернидуб в перерыве?

– Мы понимали, что нам надо прибавлять и обязательно забивать. Мы в каждом матче играем только на победу, и этот поединок – не исключение. Хорошо, что создаем немало моментов, но над реализацией продолжим работать, чтобы забивать намного больше.

– Мы не смогли забить второй гол и концовка была нервной. Напряжение чувствовалось?

– Конечно, преимущество в один гол довольно шаткое. Поэтому последние минуты матча прогнозируемо были напряженными. Да, надо забивать больше, чтобы спокойно доводить игру до победы.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Александр Драмбаев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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