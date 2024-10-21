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  4. Даниэль СОСА: «Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 10:58 |
122
0

Даниэль СОСА: «Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»

21 октября 2024, 10:58 |
122
0
Даниэль СОСА: «Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат»
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Даниэль, поздравляем с голом и победой! Можно сказать, что этим мячом ты отметил свое возвращение в «Кривбасс» из сборной?

– Спасибо за поздравления. Да, я только вернулся из расположения своей сборной. Сегодня был важный матч для «Кривбасса». Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат и я очень счастлив забить гол. Да, я мог делать и дубль, но немного не повезло. Впрочем получилось, что и одного точного удара хватило. Как оказалось, это очень важный мяч для нашей команды, который принес долгожданную победу.

– Ты сегодня, наверное, мог сделать и покер, но забил только однажды. Не повезло в завершении?

– У нас есть проблема с реализацией, мы создаем очень много моментов, однако забиваем не так часто, как нам хотелось бы. Нужно еще больше работать на тренировках, чтобы забивать чаще. Сейчас мы возвращаемся домой с победой, нам необходимо исправлять ситуацию с реализацией, поэтому будем плодотворно тренироваться и уже в следующих матчах лучше распоряжаться собственными моментами.

– Насколько это важная победа для «Кривбасса»?

– Психологически это очень важный успех для нашей команды, – мы проиграли дважды подряд, хотя показывали неплохой футбол. Поэтому сейчас у нас есть хороший эмоциональный толчок, чтобы улучшать результаты, ведь «Кривбасс» – это хорошая команда и она заслуживает быть среди лидеров в чемпионате. Для этого необходимо усердно работать каждый день.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Даниэль Соса
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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