Даниэль СОСА: «Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат»

Нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Даниэль, поздравляем с голом и победой! Можно сказать, что этим мячом ты отметил свое возвращение в «Кривбасс» из сборной?

– Спасибо за поздравления. Да, я только вернулся из расположения своей сборной. Сегодня был важный матч для «Кривбасса». Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат и я очень счастлив забить гол. Да, я мог делать и дубль, но немного не повезло. Впрочем получилось, что и одного точного удара хватило. Как оказалось, это очень важный мяч для нашей команды, который принес долгожданную победу.

– Ты сегодня, наверное, мог сделать и покер, но забил только однажды. Не повезло в завершении?

– У нас есть проблема с реализацией, мы создаем очень много моментов, однако забиваем не так часто, как нам хотелось бы. Нужно еще больше работать на тренировках, чтобы забивать чаще. Сейчас мы возвращаемся домой с победой, нам необходимо исправлять ситуацию с реализацией, поэтому будем плодотворно тренироваться и уже в следующих матчах лучше распоряжаться собственными моментами.

– Насколько это важная победа для «Кривбасса»?

– Психологически это очень важный успех для нашей команды, – мы проиграли дважды подряд, хотя показывали неплохой футбол. Поэтому сейчас у нас есть хороший эмоциональный толчок, чтобы улучшать результаты, ведь «Кривбасс» – это хорошая команда и она заслуживает быть среди лидеров в чемпионате. Для этого необходимо усердно работать каждый день.