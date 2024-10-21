«Боролся как лев». Журналисты охарактеризовали игру Довбика против Интера

20 октября проходит матч 8-го тура Серии А 2024/25 между римской «Ромой» и миланским «Интером». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Издание Giallorossi.net после поединка оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он сражался как лев против целого арьергарда соперника. Хорошо разворачивался, трудно требовать от него большего в таком матче».

В итоге журналисты поставили Довбику 6 баллов из 10 возможных.