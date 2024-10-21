Кто обслужит матч? Назначена бригада судей на игру Шахтера против Арсенала

22-го октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет гостевой поединок против лондонского «Арсенала».

УЕФА подтвердило, что матч с участием украинской команды обслужит бригада арбитров из Франции.

Главным судьей назначен 41-летний Бенуа Бастьен. Арбитр на уровне ФИФА работает с 2014 года. Кроме того, УЕФА внес Бастьена в элитную категорию судей.

Его ассистентами станут Хишам Закрани и Орельен Бертомеу. Четвертый рефери – Томас Леонард.

За систему ВАР в матче будет отвечать Бенуа Милло.

Напомним, что матч начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени. Примет поединок лондонский "Эмирэйтс Стэдиум".

Французский арбитр Бастьен в 2021 году обслуживал матч между «Шахтером» и мадридским «Реалом» (1:2) на групповой стадии Лиги чемпионов. Также, в 2017 году Бенуа работал судьей на матче «Шахтера« и «Манчестера Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов. К слову, горняки минимально переиграли англичан (2:1).