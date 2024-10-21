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Англия
21 октября 2024, 12:16 | Обновлено 21 октября 2024, 13:01
174
0

Клуб Миколенка заинтересован в услугах полузащитника Милана

Самуэль Чуквуезе попал на радары ливерпульцев

21 октября 2024, 12:16 | Обновлено 21 октября 2024, 13:01
174
0
Клуб Миколенка заинтересован в услугах полузащитника Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Чуквуезе

Английский «Эвертон» проявляет интерес к вингеру «Милана» Самуэлю Чуквуезе. Клуб попробует подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, подписать нигерийского футболиста желает лично тренер ирисок Шон Дайч. Наставник считает, что полузащитник способен укрепить правый фланг команды.

Футболист провел девять матчей в сезоне, однако только в трех случаях выходил в основе. Отличился игрок в нынешнем сезоне всего одним голом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Также «Эвертон» в качестве альтернативы Самуэлю рассматривает кандидатуру игрока «Болоньи» Сантьяго Кастро.

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Эвертон Милан Самуэль Чуквуезе трансферное окно
Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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