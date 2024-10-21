Клуб Миколенка заинтересован в услугах полузащитника Милана

Английский «Эвертон» проявляет интерес к вингеру «Милана» Самуэлю Чуквуезе. Клуб попробует подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, подписать нигерийского футболиста желает лично тренер ирисок Шон Дайч. Наставник считает, что полузащитник способен укрепить правый фланг команды.

Футболист провел девять матчей в сезоне, однако только в трех случаях выходил в основе. Отличился игрок в нынешнем сезоне всего одним голом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Также «Эвертон» в качестве альтернативы Самуэлю рассматривает кандидатуру игрока «Болоньи» Сантьяго Кастро.