Англия21 октября 2024, 05:26 | Обновлено 21 октября 2024, 05:30
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
27 октября в 18:30 состоится матч 9-го тура АПЛ
21 октября 2024, 05:26 | Обновлено 21 октября 2024, 05:30
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В воскресенье, 27 октября, в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль».
Команды встретятся на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.
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