Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Вне конкуренции оказалась «Барселона» эпохи Жузепа Гвардиолы
Авторитетный портал Givemesport презентовал реестр из девяти лучших клубных команд в истории мирового футбола.
«От завоевания всех возможных трофеев в своей стране до покорения Европы» – именно этим лозунгом руководствовались составители рейтинга.
Первого места удостоена «Барселона» образца сезона-2008/2009, когда ею руководил Жузеп Гвардиола. Тогда Лионель Месси и компания под началом Жузепа Гвардиолы победили в Ла Лиге и в розыгрыше Кубка Испании, а также завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Второе место занял легендарный «Аякс» сезона-1971/1972, когда его цвета среди прочего защищал Йохан Кройф.
Замкнул тройку лучших мадридский «Реал» сезона-1956/1957.
9 лучших клубных команд всех времен по версии Givemesport
- 1. «Барселона» 2008/2009
- 2. «Аякс» 1971/1972
- 3. «Реал» Мадрид 1956/1957
- 4. «Реал» Мадрид 2016/2017
- 5. «Манчестер Юнайтед» 1998/1999
- 6. «Манчестер Сити» 2022/2023
- 7. «Интер» Милан 1964/1965
- 8. «Ливерпуль» 1976/1977
- 9. «Бенфика» 1960/1961
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