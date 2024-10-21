Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Испания
21 октября 2024, 05:43 | Обновлено 21 октября 2024, 05:48
1476
2

Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ

Вне конкуренции оказалась «Барселона» эпохи Жузепа Гвардиолы

21 октября 2024, 05:43 | Обновлено 21 октября 2024, 05:48
1476
2
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Givemesport презентовал реестр из девяти лучших клубных команд в истории мирового футбола.

«От завоевания всех возможных трофеев в своей стране до покорения Европы» – именно этим лозунгом руководствовались составители рейтинга.

Первого места удостоена «Барселона» образца сезона-2008/2009, когда ею руководил Жузеп Гвардиола. Тогда Лионель Месси и компания под началом Жузепа Гвардиолы победили в Ла Лиге и в розыгрыше Кубка Испании, а также завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Второе место занял легендарный «Аякс» сезона-1971/1972, когда его цвета среди прочего защищал Йохан Кройф.

Замкнул тройку лучших мадридский «Реал» сезона-1956/1957.

9 лучших клубных команд всех времен по версии Givemesport

  • 1. «Барселона» 2008/2009
  • 2. «Аякс» 1971/1972
  • 3. «Реал» Мадрид 1956/1957
  • 4. «Реал» Мадрид 2016/2017
  • 5. «Манчестер Юнайтед» 1998/1999
  • 6. «Манчестер Сити» 2022/2023
  • 7. «Интер» Милан 1964/1965
  • 8. «Ливерпуль» 1976/1977
  • 9. «Бенфика» 1960/1961
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Барселона Аякс Манчестер Юнайтед Бенфика Манчестер Сити Интер Милан Лига чемпионов Ла Лига Кубок Испании по футболу Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
Теннис | 20 октября 2024, 08:44 2
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену

Новая и гениальная реакция на оскорбления хейтеров от Евы Лис

«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Футбол | 20 октября 2024, 09:33 1
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала

Главный тренер сливочных доволен действиями Джуда Беллингема

И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Футбол | 20.10.2024, 18:01
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
Футбол | 21.10.2024, 06:30
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Футбол | 21.10.2024, 01:31
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
123455432
Мілан?
Ответить
0
Ruslan77777
А Динамо Київ 1986 року?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
19.10.2024, 12:38
Бокс
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 190
Футбол
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
19.10.2024, 23:18 29
Футбол
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
19.10.2024, 23:22 13
Футбол
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
19.10.2024, 09:49
Бокс
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем