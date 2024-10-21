Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ

Авторитетный портал Givemesport презентовал реестр из девяти лучших клубных команд в истории мирового футбола.

«От завоевания всех возможных трофеев в своей стране до покорения Европы» – именно этим лозунгом руководствовались составители рейтинга.

Первого места удостоена «Барселона» образца сезона-2008/2009, когда ею руководил Жузеп Гвардиола. Тогда Лионель Месси и компания под началом Жузепа Гвардиолы победили в Ла Лиге и в розыгрыше Кубка Испании, а также завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Второе место занял легендарный «Аякс» сезона-1971/1972, когда его цвета среди прочего защищал Йохан Кройф.

Замкнул тройку лучших мадридский «Реал» сезона-1956/1957.

9 лучших клубных команд всех времен по версии Givemesport