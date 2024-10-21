ФОТО. Экс-жена Кайла Уокера угрожает расправой любовнице футболиста

Экс-жена Кайла Уокера – Энни Килнер – пишет в Whatsapp угрожающие сообщение в адрес любовницы своего мужа.

Об этом сообщает The Sun. Лорин Гудман, нынешняя пассия футболиста, в курсе обвинений и уже обращалась в полицию, чтобы оценить все риски данной ситуации.

Источник, близкий к Энни, сообщил, что она никогда не хотела наносить физический вред Лорин.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Она бы ее не обидела. Она не хотела, чтобы кто-то другой нанес ей вред. Это одна из тех вещей, которые вы говорите, когда сердитесь», – цитирует газета слова источника.

Сейчас Энни Килнер больше сосредоточена на том, чтобы отсудить минимум половину из 27-миллионного состояния футболиста.