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21 октября 2024, 01:20 |
292
0

ФОТО. Экс-жена Кайла Уокера угрожает расправой любовнице футболиста

Разборки относительно футболиста Манчестер Сити и сборной Англии продолжаются

21 октября 2024, 01:20 |
292
0
ФОТО. Экс-жена Кайла Уокера угрожает расправой любовнице футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Экс-жена Кайла УокераЭнни Килнер – пишет в Whatsapp угрожающие сообщение в адрес любовницы своего мужа.

Об этом сообщает The Sun. Лорин Гудман, нынешняя пассия футболиста, в курсе обвинений и уже обращалась в полицию, чтобы оценить все риски данной ситуации.

Источник, близкий к Энни, сообщил, что она никогда не хотела наносить физический вред Лорин.

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«Она бы ее не обидела. Она не хотела, чтобы кто-то другой нанес ей вред. Это одна из тех вещей, которые вы говорите, когда сердитесь», – цитирует газета слова источника.

Сейчас Энни Килнер больше сосредоточена на том, чтобы отсудить минимум половину из 27-миллионного состояния футболиста.

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фото Кайл Уокер Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига скандал девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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