ФОТО. Экс-жена Кайла Уокера угрожает расправой любовнице футболиста
Разборки относительно футболиста Манчестер Сити и сборной Англии продолжаются
Экс-жена Кайла Уокера – Энни Килнер – пишет в Whatsapp угрожающие сообщение в адрес любовницы своего мужа.
Об этом сообщает The Sun. Лорин Гудман, нынешняя пассия футболиста, в курсе обвинений и уже обращалась в полицию, чтобы оценить все риски данной ситуации.
Источник, близкий к Энни, сообщил, что она никогда не хотела наносить физический вред Лорин.
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«Она бы ее не обидела. Она не хотела, чтобы кто-то другой нанес ей вред. Это одна из тех вещей, которые вы говорите, когда сердитесь», – цитирует газета слова источника.
Сейчас Энни Килнер больше сосредоточена на том, чтобы отсудить минимум половину из 27-миллионного состояния футболиста.
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