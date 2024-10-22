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Лига Европы
22 октября 2024, 03:55 |
37
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Рома – Динамо

Поединок состоится 24 октября в 19:45 по Киеву

22 октября 2024, 03:55 |
37
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Рома – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской Жироны.

После двух туров второго по силе клубного еврокубка Рома занимает 27-е место в таблице с 1 набранным очком. У киевлян 0 пунктов и 35-я позиция.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Рома – Динамо

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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