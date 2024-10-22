Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Рома – Динамо
Поединок состоится 24 октября в 19:45 по Киеву
24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Динамо.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской Жироны.
После двух туров второго по силе клубного еврокубка Рома занимает 27-е место в таблице с 1 набранным очком. У киевлян 0 пунктов и 35-я позиция.
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Рома – Динамо
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO
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