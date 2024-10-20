ФОТО. Рианна и её бойфренд купят английский футбольный клуб

Рианна и её бойфренд Асап Роки совсем скоро могут быть частыми гостями на матчах английского клуба «Транмер Роверс».

Пара собирается расширить свой портфель инвестиций. По информации газеты The Sun, американский рэпер намерен приобрести мажоритарный пакет акций «Транмер Роверс», который нынче играет в Лиге 2 (4-м английском дивизионе).

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Бойфренд Рианны входит в инвестиционную группу, возглавляемую адвокатом Джо Такопиной, который выступает в роли посредника в сделке по поглощению. Они намерены приобрести 80% акций клуба.

Источник подтвердил The Sun: «Роки очень близок с Джо и готов принять участие в сделке с «Транмером». Такопина бывал на матчах «Транмера», и Роки тоже планирует посетить их после завершения сделки. Возможно, мы даже увидим Рианну, наблюдающую за футболом Второй лиги».