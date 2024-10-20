20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

На 49-й минуте счет 1:1 сделал Николас Джексон. Вначале рефери отменил гол из-за офсайда, однако после просмотра VAR изменил свое решение.

ВИДЕО. Был ли офсайд? Судья засчитал Челси гол Ливерпулю, помог VAR