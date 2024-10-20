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Англия
20 октября 2024, 19:50 | Обновлено 20 октября 2024, 20:00
533
2

ВИДЕО. Был ли офсайд? Судья засчитал Челси гол Ливерпулю, помог VAR

На 49-й минуте Николас Джексон сравнял счет в матче 8-го тура АПЛ

20 октября 2024, 19:50 | Обновлено 20 октября 2024, 20:00
533
2
ВИДЕО. Был ли офсайд? Судья засчитал Челси гол Ливерпулю, помог VAR
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

На 49-й минуте счет 1:1 сделал Николас Джексон. Вначале рефери отменил гол из-за офсайда, однако после просмотра VAR изменил свое решение.

ВИДЕО. Был ли офсайд? Судья засчитал Челси гол Ливерпулю, помог VAR

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Віталій Ткачук
Мурзіка немає, тай вже добре. Думав виграють, але бачу що ні.
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