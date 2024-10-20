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20 октября 2024, 19:26 | Обновлено 20 октября 2024, 19:44
176
0

ЛАСК победил Сваровски. Таловеров сыграл весь матч

Украинец помог своему клубу заработать 3 очка

20 октября 2024, 19:26 | Обновлено 20 октября 2024, 19:44
176
0
ЛАСК победил Сваровски. Таловеров сыграл весь матч
www.lask.at. Максим Таловеров

20-го октября в рамках 10-го тура австрийской Бундеслиги ЛАСК гостил в Тироле, где играл против «Сваровски».

Появление Максима Таловеровa с первых минут не стало неожиданностью, ведь в австрийском ЛАСКе он является основным защитником команды.

Что касается самой игры, хозяева начали её довольно агрессивно. Такой стиль принёс результат уже на 16-й минуте, когда Джем Устюндаг открыл счёт — 1:0.

На 41-й минуте полузащитник ЛАСКа Валон Бериша сравнял счёт. А за три минуты до окончания основного времени Максимилиан Энтруп вывел ЛАСК вперёд.

После победы команда Максима Таловерова набрала 13 очков и занимает 7-е место.

Бундеслига Австрии. 20 октября. 10-й тур.

«Сваровски» Тироль — «ЛАСК» — 1:2

Голы: Устюндаг, 16 — Бериша, 41, Энтруп, 87.

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Максим Таловеров ЛАСК чемпионат Австрии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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