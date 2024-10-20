Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только ничья. Яремчук не помог Олимпиакосу выиграть матч
Греция
20 октября 2024, 19:12 | Обновлено 20 октября 2024, 19:32
533
0

Только ничья. Яремчук не помог Олимпиакосу выиграть матч

Украинский форвард сыграл чуть больше 5-ти минут

20 октября 2024, 19:12 | Обновлено 20 октября 2024, 19:32
533
0
Только ничья. Яремчук не помог Олимпиакосу выиграть матч
www.olympiacos.org. Роман Яремчук

20-го октября в рамках 8-го тура Греческой Суперлиги «Олимпиакос» принимал на своем поле «Левадиакос».

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, а на 21-й удвоили его. Сначала отличился Шикиньо, затем Айюб Эль-Кааби.

Казалось, что пирейский клуб контролирует игру, но под занавес первого тайма «Левадиакос» получил право на пенальти, который реализовал Ален Ожболт.

Во втором тайме Яннис Янниотас сравнял счет.

Украинец Роман Яремчук вышел на поле на 85-й минуте, но за отведенное время не смог создать опасных моментов. Матч завершился вничью.

Суперлига Греции. 20 октября. 8-й тур.

«Олимпиакос» – «Левадиакос» – 2:2.

Голы: Шикиньо, 4, Эль-Кааби, 21 – Ожболт, 45+1 (пенальти), Янниотас, 57.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПАОК 7 5 1 1 13 - 5 16
2 Олимпиакос Пирей 8 4 3 1 12 - 5 15
3 Панетоликос 8 4 2 2 9 - 5 14
4 Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 6 14
5 АЕК 7 4 2 1 11 - 2 14
6 ОФИ 7 3 2 2 12 - 12 11
7 Астерас Триполис 8 2 4 2 8 - 7 10
8 Панатинаикос 7 2 3 2 6 - 6 9
9 Атромитос 8 2 2 4 10 - 13 8
10 Пансерраикос 8 2 1 5 10 - 16 7
11 Волос 8 2 1 5 6 - 14 7
12 Ламия 8 1 3 4 5 - 12 6
13 Калитея 7 0 5 2 5 - 8 5
14 Левадиакос 8 0 5 3 6 - 12 5
Полная таблица

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Особенно разозлила замена Довбика на Яремчука»
Не только Яремчук. В Олимпиакосе играют еще 3 украинских футболиста
Игрок Олимпиакоса хочет играть за сборную Украины. Это не Яремчук
чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Левадиакос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
Футбол | 20 октября 2024, 08:38 0
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют

Причины у каждого свои, но сути дела это не меняет – они не играют в футбол…

Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Футбол | 20 октября 2024, 19:53 4
Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Криворожцы прервали свою безвыигрышную серию

«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Футбол | 20.10.2024, 09:33
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Футзал | 19.10.2024, 21:35
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси
Футбол | 20.10.2024, 19:55
ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси
ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
18.10.2024, 16:21 2
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 4
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 28
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем