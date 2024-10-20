Только ничья. Яремчук не помог Олимпиакосу выиграть матч

20-го октября в рамках 8-го тура Греческой Суперлиги «Олимпиакос» принимал на своем поле «Левадиакос».

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, а на 21-й удвоили его. Сначала отличился Шикиньо, затем Айюб Эль-Кааби.

Казалось, что пирейский клуб контролирует игру, но под занавес первого тайма «Левадиакос» получил право на пенальти, который реализовал Ален Ожболт.

Во втором тайме Яннис Янниотас сравнял счет.

Украинец Роман Яремчук вышел на поле на 85-й минуте, но за отведенное время не смог создать опасных моментов. Матч завершился вничью.

Суперлига Греции. 20 октября. 8-й тур.

«Олимпиакос» – «Левадиакос» – 2:2.

Голы: Шикиньо, 4, Эль-Кааби, 21 – Ожболт, 45+1 (пенальти), Янниотас, 57.