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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 14:21 |
377
0

Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 10-го тура УПЛ начнется в 15:30

20 октября 2024, 14:21 |
377
0
Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

20 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

В поединке УПЛ сыграют «Черноморец» Одесса и «Верес» Ровно.

Матч пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец».

Названы стартовые составы на матч между Черноморцем и Вересом

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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