Украина. Премьер лига20 октября 2024, 14:21 |
377
0
Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч 10-го тура УПЛ начнется в 15:30
20 октября 2024, 14:21 |
377
0
20 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
В поединке УПЛ сыграют «Черноморец» Одесса и «Верес» Ровно.
Матч пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец».
Названы стартовые составы на матч между Черноморцем и Вересом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2024, 13:52 3
Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против горняков
Футзал | 19 октября 2024, 21:35 1
Украинки не сумели выйти в элит-раунд квалификации ЧМ-2025
Футбол | 20.10.2024, 15:11
MMA | 20.10.2024, 02:10
Футбол | 19.10.2024, 17:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.10.2024, 08:59 3
18.10.2024, 17:15
19.10.2024, 07:54 27
18.10.2024, 12:32
18.10.2024, 22:05 20
19.10.2024, 09:09 6
Бокс
19.10.2024, 17:46 2