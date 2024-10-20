ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение
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Арсенал в выездном матче чемпионата Англии не справился с Борнмутом, уступив со счетом 0:2. Оба гола хозяева забили во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве после удаления Уильяма Салиба.
Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим.
В составе Борнмута весь матч провел украинский защитник Илья Забарный. Александр Зинченко вернулся в заявку Арсенала, но остался в запасе.
ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение и удаление
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