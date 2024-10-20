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  4. ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение
Англия
20 октября 2024, 14:29 |
609
0

ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение

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20 октября 2024, 14:29 |
609
0
ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Арсенал в выездном матче чемпионата Англии не справился с Борнмутом, уступив со счетом 0:2. Оба гола хозяева забили во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве после удаления Уильяма Салиба.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим.

В составе Борнмута весь матч провел украинский защитник Илья Забарный. Александр Зинченко вернулся в заявку Арсенала, но остался в запасе.

ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение и удаление

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Арсенал видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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