Арсенал в выездном матче чемпионата Англии не справился с Борнмутом, уступив со счетом 0:2. Оба гола хозяева забили во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве после удаления Уильяма Салиба.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим.

В составе Борнмута весь матч провел украинский защитник Илья Забарный. Александр Зинченко вернулся в заявку Арсенала, но остался в запасе.

ВИДЕО. Неудача перед Шахтером. Реакция Артеты на первое в сезоне поражение и удаление