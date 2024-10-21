Лига чемпионов21 октября 2024, 00:05 |
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Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 23 октября в 22:00
21 октября 2024, 00:05 |
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В среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Бавария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Барселона – Бавария
Барселона – БаварияСмотреть трансляцию
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