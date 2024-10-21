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Лига Чемпионов
Барселона
23.10.2024 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
21 октября 2024, 00:05 |
27
0

Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 23 октября в 22:00

21 октября 2024, 00:05 |
27
0
Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Бавария

В среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Бавария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Барселона Бавария

Барселона – Бавария
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Трансляция матча В эфире

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Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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