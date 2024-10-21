В среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Бавария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Барселона – Бавария