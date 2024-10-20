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Италия
20 октября 2024, 13:02 | Обновлено 20 октября 2024, 13:30
1432
1

Обновление цен в Серии А. Игрок сборной Украины подешевел почти вдвое

Стоимость Руслана Малиновского упала до 5 миллионов евро

20 октября 2024, 13:02 | Обновлено 20 октября 2024, 13:30
1432
1
Обновление цен в Серии А. Игрок сборной Украины подешевел почти вдвое
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Transfermarkt обновил оценочные стоимости футболистов Серии А.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии остался аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Чемпиона мира 2022 года оценивают в 110 миллионов евро.

Обновление цен задело и украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского. Недавно он получил тяжелую травму, из-за которой пропустит около 4-5 месяцев, а тем временем его ценник упал с 8 до 5 миллионов евро.

Стоимость форварда римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика не претерпела изменений по сравнению с июньским обновлением – 35 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt (октябрь 2024):

  • 1. Лаутаро Мартинес («Интер», 110 миллионов евро, +0 миллионов евро)
  • 2-3. Хвича Кварацхелия («Наполи», 80 млн, +0 млн)
  • 2-3. Николо Барелла («Интер», 80 млн, +0 млн)
  • 4. Рафаэль Леау («Милан», 75 млн, -15 млн)
  • 5. Алессандро Бастони («Интер», 70 млн, +0 млн)
  • 6-7. Душан Влахович («Ювентус», 65 млн, +0 млн)
  • 6-7. Маркус Тюрам («Интер», 65 млн, +0 млн)
  • 8-9. Тео Эрнандес («Милан», 60 млн, +0 млн)
  • 8-9. Бремер («Ювентус», 60 млн, +0 млн)
  • 10-11. Тен Копмейнерс («Ювентус», 55 млн, +5 млн)
  • 10-11. Дуглас Луис («Ювентус», 55 млн, -15 млн)
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Руслан Малиновский Артем Довбик Дженоа Рома Рим Лаутаро Мартинес Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Transfermarkt
Дмитро Вербинський Источник: Transfermarkt
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Олександр
5 млн за маліновськогт ніхто не дасть 
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