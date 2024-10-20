Обновление цен в Серии А. Игрок сборной Украины подешевел почти вдвое

Статистический портал Transfermarkt обновил оценочные стоимости футболистов Серии А.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии остался аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Чемпиона мира 2022 года оценивают в 110 миллионов евро.

Обновление цен задело и украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского. Недавно он получил тяжелую травму, из-за которой пропустит около 4-5 месяцев, а тем временем его ценник упал с 8 до 5 миллионов евро.

Стоимость форварда римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика не претерпела изменений по сравнению с июньским обновлением – 35 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt (октябрь 2024):