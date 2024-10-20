Украина. Премьер лига20 октября 2024, 11:53 |
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ЛНЗ – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Матч 10-го тура УПЛ начнется в 13:00
20 октября 2024, 11:53 |
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20 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
В поединке УПЛ сыграют ЛНЗ Черкассы и «Ингулец».
Матч пройдет в Черкассах, на стадионе «Черкассы-Арена».
Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Ингульцом
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