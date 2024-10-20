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  4. ЛНЗ – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 11:53 |
96
0

ЛНЗ – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Матч 10-го тура УПЛ начнется в 13:00

20 октября 2024, 11:53 |
96
0
ЛНЗ – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК ЛНЗ

20 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

В поединке УПЛ сыграют ЛНЗ Черкассы и «Ингулец».

Матч пройдет в Черкассах, на стадионе «Черкассы-Арена».

Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Ингульцом

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Ингулец стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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