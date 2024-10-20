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  4. Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 октября 2024, 05:42 |
43
0

Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации турнира WTA 125 в Тампико

20 октября 2024, 05:42 |
43
0
Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

20 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 208) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Марии Козыревой (WTA 401). Встреча начнется 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Соболева на старте отбора переиграла еще одну представительницу Украины Катерину Володько.

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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