Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации турнира WTA 125 в Тампико
20 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 208) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Марии Козыревой (WTA 401). Встреча начнется 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Соболева на старте отбора переиграла еще одну представительницу Украины Катерину Володько.
Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...
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