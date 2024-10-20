Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 208) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Марии Козыревой (WTA 401). Встреча начнется 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Соболева на старте отбора переиграла еще одну представительницу Украины Катерину Володько.

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

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