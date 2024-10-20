Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия. Вестерло, без Сидорчука, уступил Брюгге
Бельгия
20 октября 2024, 05:52 |
15
0

Бельгия. Вестерло, без Сидорчука, уступил Брюгге

Украинский полузащитник наблюдал за матчем с лавки запасных.

20 октября 2024, 05:52 |
15
0
Бельгия. Вестерло, без Сидорчука, уступил Брюгге
kvcwesterlo.be

19-го октября состоялись матчи 11-го тура бельгийской Лиги Жюпиле.

Команда Сергея Сидорчука «Вестерло» дома принимала «Брюгге». Гости уже на 4-й минуте усилиями Йорне Спилерса вышли вперёд. На 24-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество «Брюгге». Футболисты «Вестерло» смогли лишь сократить отставание – гол с пенальти забил Аллахъяр Сайядманеш.

Во втором тайме хозяева имели несколько шансов, чтобы сравнять счёт, но все они были упущены. Сергей Сидорчук так и не вышел на поле.

Ещё два матча игрового дня прошли без голов. «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Дендером» (0:0), а также голов не увидели в матче «Юнион» – «Гент».

Лига Жюпиле. 11-й тур. 19 октября

«Вестерло» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Сайядманеш, 41 – Спилерс, 4, Ванакен, 24.

«Серкль Брюгге» – «Дендер» – 0:0

«Рояль Унион» – «Гент» – 0:0.»

Фоторепортаж с матча «Вестерло» – «Брюгге»:

По теме:
Бельгийский топ-клуб потерпел сенсационное поражение от аутсайдера
Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Вестерло Серкль Брюгге Дендер Гент Сергей Сидорчук Юнион Сен-Жилуаз
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
Бокс | 19 октября 2024, 09:49 0
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия

Джордж отдал должное мексиканцу Саулю Альваресу

Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор
Футбол | 20 октября 2024, 03:30 0
Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор

Шпоры одержали уверенную победу

Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Теннис | 20.10.2024, 00:15
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19.10.2024, 18:10
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Бокс | 19.10.2024, 08:19
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
18.10.2024, 12:32
Бокс
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 2
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем