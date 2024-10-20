Бельгия. Вестерло, без Сидорчука, уступил Брюгге

19-го октября состоялись матчи 11-го тура бельгийской Лиги Жюпиле.

Команда Сергея Сидорчука «Вестерло» дома принимала «Брюгге». Гости уже на 4-й минуте усилиями Йорне Спилерса вышли вперёд. На 24-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество «Брюгге». Футболисты «Вестерло» смогли лишь сократить отставание – гол с пенальти забил Аллахъяр Сайядманеш.

Во втором тайме хозяева имели несколько шансов, чтобы сравнять счёт, но все они были упущены. Сергей Сидорчук так и не вышел на поле.

Ещё два матча игрового дня прошли без голов. «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Дендером» (0:0), а также голов не увидели в матче «Юнион» – «Гент».

Лига Жюпиле. 11-й тур. 19 октября

«Вестерло» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Сайядманеш, 41 – Спилерс, 4, Ванакен, 24.

«Серкль Брюгге» – «Дендер» – 0:0

«Рояль Унион» – «Гент» – 0:0.»

Фоторепортаж с матча «Вестерло» – «Брюгге»: