Бельгия. Вестерло, без Сидорчука, уступил Брюгге
Украинский полузащитник наблюдал за матчем с лавки запасных.
19-го октября состоялись матчи 11-го тура бельгийской Лиги Жюпиле.
Команда Сергея Сидорчука «Вестерло» дома принимала «Брюгге». Гости уже на 4-й минуте усилиями Йорне Спилерса вышли вперёд. На 24-й минуте Ханс Ванакен удвоил преимущество «Брюгге». Футболисты «Вестерло» смогли лишь сократить отставание – гол с пенальти забил Аллахъяр Сайядманеш.
Во втором тайме хозяева имели несколько шансов, чтобы сравнять счёт, но все они были упущены. Сергей Сидорчук так и не вышел на поле.
Ещё два матча игрового дня прошли без голов. «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Дендером» (0:0), а также голов не увидели в матче «Юнион» – «Гент».
Лига Жюпиле. 11-й тур. 19 октября
«Вестерло» – «Брюгге» – 1:2
Голы: Сайядманеш, 41 – Спилерс, 4, Ванакен, 24.
«Серкль Брюгге» – «Дендер» – 0:0
«Рояль Унион» – «Гент» – 0:0.»
Фоторепортаж с матча «Вестерло» – «Брюгге»:
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