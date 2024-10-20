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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 02:20 | Обновлено 20 октября 2024, 02:49
79
0

Тарас МИХАВКО: «Забиваю уже в четвертом матче»

Защитник «Динамо» подвел итоги игры с «Оболонью»

20 октября 2024, 02:20 | Обновлено 20 октября 2024, 02:49
79
0
Тарас МИХАВКО: «Забиваю уже в четвертом матче»
Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победу своей команды в игре 10 тура УПЛ против «Оболони» (5:1), в которой он забил в свои ворота.

- Конечно, приятно побеждать, мы этому очень рады. Можно сказать, что было столичное дерби, мы настраивались на него максимально. Конечно, обидно, что забил в свои ворота, но ничего страшного, в будущем буду пытаться забивать в чужие.

- Подбодрили ли одноклубники и поддержали вас?

- Да, все нормально. Сказали, что об этом моменте нужно забыть, так бывает. Если считать матч сборной, значит, забиваю уже в четвертом матче – два мяча в ворота соперника, и два – в свои. Как-то так.

- Вы особенно настраивались на сегодняшнее «дерби»?

- Нет, мы на каждый матч настраиваемся максимально и в каждом поединке хотим побеждать. Готовимся к каждому сопернику одинаково.

- Несмотря на то, что «Оболонь» находится внизу турнирной таблицы, команда пыталась с первых минут не закрываться у своих ворот, ожидали ли от соперника таких действий?

- Да, мы смотрели их матчи и видели, что они играют в хороший футбол. Так что ждали, что они будут играть не так закрыто, как все думали. Они также пробовали атаковать, так что игра была интересной. Мы реализовали свои моменты и могли забить даже больше.

- В какой момент ощутили спокойствие и уверенность в победе?

- Думаю, во втором тайме. Минуты после 60-ти мы знали, что победим, но хотели забивать еще больше. Это наше постоянное желание.

- Часто команды играли без середины поля, или на ваш взгляд, игра получилась зрелищной?

- Да, конечно, игра получилась интересной. И хозяева хотели создать нам какие-то проблемы, и мы, как я уже сказал, пытались забить как можно больше. Забили многие мячи, думаю, болельщики остались довольны.

- Еще несколько дней назад вы были в расположении молодежной сборной, а теперь – в «Динамо». Трудно ли перестраиваться на клубные дела?

- Конечно, тяжело, ведь в сборной одни требования, а в клубе – совсем другие. Но больше сил забирают переезды, а не игры, в общем-то, адаптироваться не так уж трудно и все равно нужно определенное время. Мы только вчера провели единую тренировку всей группой – вчера. Но все хорошо.

- Следующая неделя в «Динамо» очень важен и насыщен, ведь вас ждут матчи с «Ромой» в Лиге Европы и «Шахтером» в чемпионате Украины. Или уже думали об этих поединках?

- Нет, все внимание было сконцентрировано на матче с «Оболонью». Сегодня сыграли, а уже с завтрашнего дня будем думать о «Рому» и будем настраиваться на следующие матчи.

- Уже видели какие-то матчи «Ромы»?

- Конечно. Смотрел раньше первые матчи Довбика, когда он только перешел к ним, а в последнее время – нет. Завтра будем просматривать, – сказал Михавко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Тарас Михавко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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