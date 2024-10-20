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Испания
20 октября 2024, 05:12 |
88
0

Где смотреть онлайн первое Эль-Классико в сезоне Реал Мадрид – Барселона

Матч состоится 26 октября в 22:00

20 октября 2024, 05:12 |
88
0
Где смотреть онлайн первое Эль-Классико в сезоне Реал Мадрид – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Барселона

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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