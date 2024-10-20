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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 06:40 | Обновлено 20 октября 2024, 06:41
242
0

БАЦУЛА: «В Минске футболистов пугали отправкой в ​​армию»

Защитник полтавской Ворсклы имеет в своей карьере белорусский опыт

20 октября 2024, 06:40 | Обновлено 20 октября 2024, 06:41
242
0
БАЦУЛА: «В Минске футболистов пугали отправкой в ​​армию»
ФК Ворскла. Андрей Бацула

32-летний украинский футболист полтавской «Ворсклы» Андрей Бацула вспомнил времена, когда выступал за белорусское «Динамо».

«В 2020 году после победы лукашенко на президентских выборах всех игроков заставляли его поддерживать. Нам тогда было дано подписать письмо в поддержку его администрации. На базе руководство клуба прямо сказало игрокам, что у тех, кто не подпишет, будут проблемы. В Минске запугивали уменьшением зарплаты, а иногда даже отправкой в ​​армию», – цитирует Андрея Yle.

Бацула стал игроком минского «Динамо» в 2020 году. Туда левый защитник переехал из бельгийского «Кортрейка». Уже через год Андрей стал игроком «Ворсклы».

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Андрей Бацула чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава
Олександр Сільченко Источник: Yle
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