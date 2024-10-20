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Лига чемпионов
20 октября 2024, 00:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:43
66
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер

Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2024, 00:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:43
66
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтар

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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