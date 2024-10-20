Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер
Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука в возрасте 39 лет и 40 дней вышел на поле в середине второго тайма матча с Сельтой
Легендарный боксер не включил в тройку Деонтея Уайлдера