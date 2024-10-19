Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч Ла Лиги с Сельтой
Украинский вратарь уступил место в составе Тибо Куртуа
В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».
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Игра пройдет на стадионе «Балаидос». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти определил стартовый старт команды на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ворота «Реала» в матче с «Сельтой» будет защищать Тибо Куртуа, который последние два матча пропустил из-за травмы.
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