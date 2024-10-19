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Испания
19 октября 2024, 20:43 |
1307
2

Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч Ла Лиги с Сельтой

Украинский вратарь уступил место в составе Тибо Куртуа

19 октября 2024, 20:43 |
1307
2
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч Ла Лиги с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Балаидос». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти определил стартовый старт команды на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ворота «Реала» в матче с «Сельтой» будет защищать Тибо Куртуа, который последние два матча пропустил из-за травмы.

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Сельта Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Сельта - Реал чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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KirTheKing
можно покупать попкорн, этот бельгиец точно привезет 1-2 гола сегодня..
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Saar
Номер 1 в світі - лавочник   
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