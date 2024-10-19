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WTA
19 октября 2024, 19:36 | Обновлено 19 октября 2024, 19:43
355
2

Анастасия Соболева – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 125 в Тампико

19 октября 2024, 19:36 | Обновлено 19 октября 2024, 19:43
355
2
Анастасия Соболева – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

19 октября стартовал квалификационный раунд хардового турнира WTA 125 в Тампико, Мексика.

В 1-м раунде отбора проходит очный поединок украинских теннисисток: Анастасия Соболева (WTA 208) играет против Катерины Володько (WTA 471).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая личная встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале квалификации сыграет либо против Марии Коновой, либо против Марии Козыревой.

📺 Видеотрансляция

(Счет матча на трансляции ведется с параллельного корта)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Помітно що Настя постійно працює над подачєю.
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C.Пеклов
Гру показують на титрах Козирева-Конова,а рахунок на титрах нашій пари
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