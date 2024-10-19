Анастасия Соболева – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября стартовал квалификационный раунд хардового турнира WTA 125 в Тампико, Мексика.

В 1-м раунде отбора проходит очный поединок украинских теннисисток: Анастасия Соболева (WTA 208) играет против Катерины Володько (WTA 471).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая личная встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале квалификации сыграет либо против Марии Коновой, либо против Марии Козыревой.

(Счет матча на трансляции ведется с параллельного корта)

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