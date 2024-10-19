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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 21:51 | Обновлено 19 октября 2024, 22:09
1887
1

Игрок Динамо прокомментировал то, что Ребров не вызывает его в сборную

Владислав Дубинчак пока без вызовов в главную команду страны

19 октября 2024, 21:51 | Обновлено 19 октября 2024, 22:09
1887
1
Игрок Динамо прокомментировал то, что Ребров не вызывает его в сборную
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о желании играть за сборную Украины по футболу.

«Какие впечатления от последних матчей сборной Украины? В целом, впечатления положительные. Понятно, что было психологически тяжело, но по моему мнению, результат октябрьских матчей хороший: победа и ничья. Главное – не проигрывать.

Конечно, все, кто профессионально занимаются футболом, хотят выступать за свою сборную. Это показатель того, что ты настоящий профессионал и можешь представлять свою страну на международном уровне. Конечно, хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер. Я не злюсь, не обижаюсь, просто переживаю за свою национальную сборную», – сказал Дубинчак.

Ранее Дубинчак рассказал о своих увлечениях компьютерными играми и киберспортом.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Saar
"Усі,хто професійно займаються футболом, хочуть виступати за свою збірну". Бревно з Реала -відмовило з чехами.
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Бокс
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