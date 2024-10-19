Игрок Динамо прокомментировал то, что Ребров не вызывает его в сборную

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о желании играть за сборную Украины по футболу.

«Какие впечатления от последних матчей сборной Украины? В целом, впечатления положительные. Понятно, что было психологически тяжело, но по моему мнению, результат октябрьских матчей хороший: победа и ничья. Главное – не проигрывать.

Конечно, все, кто профессионально занимаются футболом, хотят выступать за свою сборную. Это показатель того, что ты настоящий профессионал и можешь представлять свою страну на международном уровне. Конечно, хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер. Я не злюсь, не обижаюсь, просто переживаю за свою национальную сборную», – сказал Дубинчак.

Ранее Дубинчак рассказал о своих увлечениях компьютерными играми и киберспортом.