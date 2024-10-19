КАРАВАЕВ: «Так складывается игра, где-то удается создавать, а где-то – нет»

Игрок «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч 10-го тура УПЛ против «Оболони», который его команда выиграла со счетом 5:1:

– Прокомментируйте свой забитый мяч – он получился довольно эффектным.

– Мы много общаемся с ребятами, и я говорил Кабаеву, что если он смещается в центр, то пусть или пробивает, или отдает пас вразрез. Он послушался, отдал очень хороший пас, у меня было много времени, чтобы подработать и точно пробить.

– В первом тайме «Динамо» удавалось почти все, а вот после перерыва уже не так легко было с «Оболонью». Почему так?

– Так складывается игра, что где-то удается создавать моменты, а где-то – нет. По ходу матча перестроились, но при этом мы уже достигли результата, поэтому сопернику пришлось открываться и у нас еще было много возможностей для забитых мячей.

– На следующей неделе два тяжелых поединка - с «Ромой» и «Шахтером». Думали уже о них?

– Понимаем, что график тяжелый, но мы привыкли к нему. Все понимают, в каком клубе играют, и какие цели и задачи стоят перед нами. Бесспорно, к ним непосредственно еще не готовились, поскольку самый важный матч – это тот, который идет следующим по календарю. Поэтому сейчас прошла игра с «Оболонью», и завтра уже сделаем коррективы по сыгранному поединку и будем готовиться к следующему.

– Сегодня было столичное дерби. Был ли этот матч особенным для вас?

– Не сказал бы, что особенным, ведь для нас сейчас каждый матч особенный. У нас насыщенный график и нет времени переживать или радоваться - сыграли игру и готовимся к следующей. Впереди длинная дорога, поэтому надо больше внимания уделять восстановлению. Сейчас это выходит на первый план при подготовке к матчам.

– В прошлом сезоне вы дважды обыграли «Оболонь» в чемпионате, но уступили в Кубке. Вспоминали ли тот поединок?

– В общем, не акцентировали внимание. Но лично я помню все, поэтому вспоминал. Бывают такие моменты - тогда мы создали много моментов, в итоге пропустили, и так и закончили. Но это уже история, сейчас уже другая история, поэтому и готовились по-другому.

– В составе «Оболони» играет много экс-динамовцев, воспитанников нашего клуба. Общались ли с кем-то, возможно, кого-то лично знаете?

– Знаю многих игроков из тех, кто давно играет, но ни с кем не общался. Только хорошо знаю их врача, ведь многие с ним работали в молодежной и национальной сборной.