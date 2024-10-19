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  4. Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу
WTA
19 октября 2024, 17:10 |
109
0

Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Юлия на старте отбора к турниру в Китае сыграет против Елены Приданкиной

19 октября 2024, 17:10 |
109
0
Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) выступит на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Елены Приданкиной (WTA 182). Встреча запланирована на утро 20 октября.

В случае победы Стародубцева выйдет в финал отбора, где встретится с победительницей противостояния Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).

Отметим, что Стародубцева получила первый номер посева в квалификации. Если кто-либо из участниц основной сетки в Гуанчжоу снимется до старта матчей отбора, то Юлия автоматически попадет в основу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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