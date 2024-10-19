Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Юлия на старте отбора к турниру в Китае сыграет против Елены Приданкиной
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) выступит на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Елены Приданкиной (WTA 182). Встреча запланирована на утро 20 октября.
В случае победы Стародубцева выйдет в финал отбора, где встретится с победительницей противостояния Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).
Отметим, что Стародубцева получила первый номер посева в квалификации. Если кто-либо из участниц основной сетки в Гуанчжоу снимется до старта матчей отбора, то Юлия автоматически попадет в основу.
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