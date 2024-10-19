Ливерпуль может заменить Салаха швейцарским вингером

Английский «Ливерпуль» пытается сохранить своего лидера Мохамеда Салаха, однако египтянин еще не уверен в своем будущем. В случае ухода футболиста команда попытается подписать вингера «Болоньи» Дана Ндойе.

Вингер итальянского клуба имеет контракт до 2027 года, однако он не прочь попробовать свои силы в более статусной команде. «Ливерпулю» придется выдержать конкуренцию со стороны «Интера», которые тоже хотят усилить свою атаку.

«Ливерпуль» рискует потерять бесплатно сразу три своих ведущих игрока – Трента Александера-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. Руководство ведет переговоры с футболистами, однако окончательного ответа еще не получило.

В этом сезоне швейцарец Дан Ндойе провел 6 матчей за «Болонью», однако голами отметиться не сумел – на его счету только 1 результативная передача.