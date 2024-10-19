Лидер Ворсклы получил травму. Когда восстановится защитник?

Лидер обороны полтавской «Ворсклы» Илья Крупский пропускает матч против «Александрии» в УПЛ. Футболист заявил, что должен восстановиться к матчу против «Динамо».

«Врач сказал, что восстановление займет 2-3 недели. Надеюсь, что с «Динамо» уже буду играть», – заявил Илья в эфире УПЛ-ТВ.

Стоит отметить, «Ворскла» сыграет против «Динамо» 30 октября в рамках Кубка Украины.