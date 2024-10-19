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  4. Лидер Ворсклы получил травму. Когда восстановится защитник?
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 14:46 |
186
0

Лидер Ворсклы получил травму. Когда восстановится защитник?

Илья Крупский должен быстро восстановиться

19 октября 2024, 14:46 |
186
0
Лидер Ворсклы получил травму. Когда восстановится защитник?
ФК Ворскла. Илья Крупский

Лидер обороны полтавской «Ворсклы» Илья Крупский пропускает матч против «Александрии» в УПЛ. Футболист заявил, что должен восстановиться к матчу против «Динамо».

«Врач сказал, что восстановление займет 2-3 недели. Надеюсь, что с «Динамо» уже буду играть», – заявил Илья в эфире УПЛ-ТВ.

Стоит отметить, «Ворскла» сыграет против «Динамо» 30 октября в рамках Кубка Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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