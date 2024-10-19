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19 октября 2024, 13:32 | Обновлено 19 октября 2024, 13:53
485
0

Экс-игрок Металлиста не исключил, что может возглавить сборную Азербайджана

Милан Обрадович высказался о своих тренерских перспективах

19 октября 2024, 13:32 | Обновлено 19 октября 2024, 13:53
485
0
Экс-игрок Металлиста не исключил, что может возглавить сборную Азербайджана
Azerisport. Милан Обрадович

Серб Милан Обрадович, который в свое время выступал за легендарный харьковский «Металлист» эпохи Мирона Маркевича, высказался о своем возможном появлении на тренерском мостике национальной сборной Азербайджана.

– Значит, Милана Обрадовича мы еще можем увидеть у руля сборной Азербайджана?

– Почему бы и нет? Я привык к этой стране. Я узнал менталитет. Это важно, чтобы выкладываться и давать максимум. До сих пор общаюсь с некоторыми своими подопечными. Нельзя просто так прийти в новую страну, не зная всю ее подноготную, и ставить свою игру. Я знал и верил в своих игроков. Чувствовал себя в Азербайджане как дома, впрочем, как и моя семья, – рассказал в интервью Azerisport 47-летний Милан Обрадович, который не так давно возглавлял молодежную сборную Азербайджана.

В настоящий момент сборная Азербайджана под руководством португальца Фернанду Сантуша в таблице группы С1 Лиги наций занимает 4-е место, имея 0 очков после 4 матчей.

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Милан Обрадович сборная Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
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