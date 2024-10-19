Экс-игрок Металлиста не исключил, что может возглавить сборную Азербайджана

Серб Милан Обрадович, который в свое время выступал за легендарный харьковский «Металлист» эпохи Мирона Маркевича, высказался о своем возможном появлении на тренерском мостике национальной сборной Азербайджана.

– Значит, Милана Обрадовича мы еще можем увидеть у руля сборной Азербайджана?

– Почему бы и нет? Я привык к этой стране. Я узнал менталитет. Это важно, чтобы выкладываться и давать максимум. До сих пор общаюсь с некоторыми своими подопечными. Нельзя просто так прийти в новую страну, не зная всю ее подноготную, и ставить свою игру. Я знал и верил в своих игроков. Чувствовал себя в Азербайджане как дома, впрочем, как и моя семья, – рассказал в интервью Azerisport 47-летний Милан Обрадович, который не так давно возглавлял молодежную сборную Азербайджана.

В настоящий момент сборная Азербайджана под руководством португальца Фернанду Сантуша в таблице группы С1 Лиги наций занимает 4-е место, имея 0 очков после 4 матчей.