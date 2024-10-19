Лионель Месси и Сергей Кривцов поедут на Клубный чемпионат мира
Интер Майами получит специальное приглашение от ФИФА
Американский клуб «Интер Майами» станет последним участником Клубного чемпионата мира. Официальное оглашения об участии команды планируют сделать на следующей недели. В команде играет украинец Сергей Кривцов, а также Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.
В Клубном чемпионате мира 2025 года впервые сыграют 32 команды со всего мира, после того как ФИФА расширила формат. ФИФА распределила путевки на КЧМ следующим образом: Европа (12 команд), Южная Америка (6), по 4 места получили Северная Америка, Африка, Азия и 1 путевка досталась Океании. ФИФА оставляет за собой право выбрать последнего участника турнира, независимо от спортивных результатов в сезоне.
Турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года и будет проходить по всей территории США. Матчи будут сыграны на 12 разных стадионах, а финал пройдет на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде (Нью-Джерси).
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