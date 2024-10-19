Лионель Месси и Сергей Кривцов поедут на Клубный чемпионат мира

Американский клуб «Интер Майами» станет последним участником Клубного чемпионата мира. Официальное оглашения об участии команды планируют сделать на следующей недели. В команде играет украинец Сергей Кривцов, а также Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

В Клубном чемпионате мира 2025 года впервые сыграют 32 команды со всего мира, после того как ФИФА расширила формат. ФИФА распределила путевки на КЧМ следующим образом: Европа (12 команд), Южная Америка (6), по 4 места получили Северная Америка, Африка, Азия и 1 путевка досталась Океании. ФИФА оставляет за собой право выбрать последнего участника турнира, независимо от спортивных результатов в сезоне.

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года и будет проходить по всей территории США. Матчи будут сыграны на 12 разных стадионах, а финал пройдет на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде (Нью-Джерси).