Лидер Мариуполя откровенно рассказал, что творится в команде
Андрей Богданов заявил, что матч против «Диназа» таки состоится
В Украине может скрыться еще один профессиональный клуб. Футболисты ФСК «Мариуполь» не вышли на игру против ФК «ЮКСА» в Первой лиге из-за задолженности. Футболисты высказали свою позицию, но президент клуба заявил, что у него закончились деньги.
Один из лидеров клуба Андрей Богданов, в свое время поигравший за множество клубов УПЛ, рассказал о положении дел в команде:
– Ничего не изменилось, – начинает разговор Андрей Богданов.
– Неужели даже после невыхода на игру против «ЮКСА» руководство не контактировало с командой?
– Я понимаю, что никак.
– Планирует ли команда выйти на воскресный матч против «Диназа»?
– Да, будет игра.
– То есть команда все же тренировалась? Несколько дней назад вы говорили о целесообразности продолжения клубных тренировок.
– Да, занимались, но только в пятницу, 18 октября, провели первую тренировку.
– Если ситуация не улучшится, продолжится бойкот? И какие планы лично у вас?
– Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас ничего не могу сказать – кроме того, что в воскресенье будет игра против «Диназа», – заявил Андрей.
Напомним, матч ФСК «Мариуполь» – «Диназ» запланирован на завтра, 20 октября.
Ранее директор ФСК «Мариуполь» рассказал о положении дел в клубе, заявив, что игра против «Диназа» должна состояться.
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