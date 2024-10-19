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Украина. Первая лига
19 октября 2024, 11:31 | Обновлено 19 октября 2024, 11:33
233
0

Лидер Мариуполя откровенно рассказал, что творится в команде

Андрей Богданов заявил, что матч против «Диназа» таки состоится

19 октября 2024, 11:31 | Обновлено 19 октября 2024, 11:33
233
0
Лидер Мариуполя откровенно рассказал, что творится в команде
ФСК Мариуполь

В Украине может скрыться еще один профессиональный клуб. Футболисты ФСК «Мариуполь» не вышли на игру против ФК «ЮКСА» в Первой лиге из-за задолженности. Футболисты высказали свою позицию, но президент клуба заявил, что у него закончились деньги.

Один из лидеров клуба Андрей Богданов, в свое время поигравший за множество клубов УПЛ, рассказал о положении дел в команде:

– Ничего не изменилось, – начинает разговор Андрей Богданов.

– Неужели даже после невыхода на игру против «ЮКСА» руководство не контактировало с командой?

– Я понимаю, что никак.

– Планирует ли команда выйти на воскресный матч против «Диназа»?

– Да, будет игра.

– То есть команда все же тренировалась? Несколько дней назад вы говорили о целесообразности продолжения клубных тренировок.

– Да, занимались, но только в пятницу, 18 октября, провели первую тренировку.

– Если ситуация не улучшится, продолжится бойкот? И какие планы лично у вас?

– Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас ничего не могу сказать – кроме того, что в воскресенье будет игра против «Диназа», – заявил Андрей.

Напомним, матч ФСК «Мариуполь» – «Диназ» запланирован на завтра, 20 октября.

Ранее директор ФСК «Мариуполь» рассказал о положении дел в клубе, заявив, что игра против «Диназа» должна состояться.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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