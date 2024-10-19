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Италия
19 октября 2024, 08:17 | Обновлено 19 октября 2024, 08:36
196
0

Амантино МАНСИНИ: «Довбик должен много забивать»

Бывший футболист Ромы оценил игру Артема Довбика

19 октября 2024, 08:17 | Обновлено 19 октября 2024, 08:36
196
0
Амантино МАНСИНИ: «Довбик должен много забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

44-летний бразильский экс-игрок «Ромы» Амантино Мансини рассказал об игре Довбика, а также сравнил украинского нападающего с форвардом «Интера» Маркусом Тюрамом.

«Это два очень хороших нападающих, которые хорошо чувствуют ворота и забивают. Тюрам играет в команде, которая имеет очень много преимуществ в атаке, а Довбик уже доказал свой уровень. Довбик должен много забивать, ведь является основным завершителем атак «Ромы»», - рассказал Мансини во время интервью L'Interista.

Мансини выступал за «Рому» с 2003 по 2008 годы на позиции полузащитника. В римском клубе он сыграл 154 матча и забил 40 голов. Дважды выигрывал Кубок Италии.

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Амантино Мансини Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Маркус Тюрам
Олександр Сільченко Источник: L'Interista
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