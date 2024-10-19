Амантино МАНСИНИ: «Довбик должен много забивать»

44-летний бразильский экс-игрок «Ромы» Амантино Мансини рассказал об игре Довбика, а также сравнил украинского нападающего с форвардом «Интера» Маркусом Тюрамом.

«Это два очень хороших нападающих, которые хорошо чувствуют ворота и забивают. Тюрам играет в команде, которая имеет очень много преимуществ в атаке, а Довбик уже доказал свой уровень. Довбик должен много забивать, ведь является основным завершителем атак «Ромы»», - рассказал Мансини во время интервью L'Interista.

Мансини выступал за «Рому» с 2003 по 2008 годы на позиции полузащитника. В римском клубе он сыграл 154 матча и забил 40 голов. Дважды выигрывал Кубок Италии.