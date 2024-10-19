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Франция
19 октября 2024, 03:31 | Обновлено 19 октября 2024, 04:13
241
0

Трогательное прощание. Экс-хавбек сборной Франции решил завершить карьеру

Полузащитник Максим Гоналон принял решение повесить бутсы на гвоздь

19 октября 2024, 03:31 | Обновлено 19 октября 2024, 04:13
241
0
Трогательное прощание. Экс-хавбек сборной Франции решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Гоналон

Бывший хавбек сборной Франции Максим Гоналон сообщил в Instagram, что принял решение завершить карьеру. 35-летний воспитанник Лиона играл также за клубы Рома, Севилья, Гранада, Клермон.

Гоналон написал в соцсети: «После многих лет, проведенных на поле, с огромным волнением объявляю, что завершаю карьеру.

Это путешествие, которое я было мечтой, стало реальностью, позволило мне получить уникальный опыт, познакомиться с исключительными людьми и разделить сильные увлечения. С самого начала каждый матч, каждая тренировка были возможностью вырасти и превзойти себя.

Все началось с Лиона, от моих первых шагов на тренировочной базе до самых больших стадионов. Это меня так многому научил ио так много мне дало. Для меня это больше, чем просто клуб, здесь я вырос, это было моим домом, я с огромной гордостью стал капитаном. Никогда не забуду эти годы, потраченные на защиту цветов клуба, это навсегда останется в моем сердце.

Особое слово для сборной Франции. Носить синюю футболку и иметь честь представлять свою страну – всегда было детской мечтой. Достижение этой цели – привилегия, которую я никогда не забуду. Спасибо всем, кто доверил мне носить этот драгоценный светр.

Была и радость от других приключений. Я имел честь играть в знаковом клубе Рома, где я научился решать самые сложные задачи. В Севилье я почувствовал страсть города, где футбол является настоящим институтом. В Гранаде теплота болельщиков, энергия стадиона произвели на меня глубокое впечатление, и мы добились великолепных результатов. Наконец, Клермон, этот клуб большого масштаба позволил мне завершить свое путешествие в семейной и аутентичной обстановке.

Спасибо всем вам, моим товарищам по команде, тренерам, персоналу и всем болельщикам за это незабываемое путешествие. Моя семья, мои друзья, мои агенты: без вас все это было бы невозможно, спасибо за вашу непоколебимую поддержку и любовь. Я завершаю этот этап с чувством, что отдал все. Футбол всегда будет частью меня, и даже если я уйду с поля, я навсегда останусь почитателем этого вида спорта».

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Максим Гоналон завершение карьеры сборная Франции по футболу Лион Рома Рим Севилья Гранада Клермон
Николай Степанов Источник: Instagram
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