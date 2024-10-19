Бельгийский топ-клуб потерпел сенсационное поражение от аутсайдера

Вечером 18 октября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Бельгии.

Андерлехт ничего не сумел поделать в противостоянии с Беерсхотом.

Топ-клуб Бельгии на выезде уступил аутсайдеру турнира со счетом 1:2.

Дубль для хозяев поля оформил Марван Аль-Сахафи из Саудовской Аравии.

Лидеры: Генк (22), Антверпен (19), Гент (17), Андерлехт (17), Брюгге (15).

Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 18 октября

Беерсхот – Андерлехт – 2:1

Голы: Марван Аль-Сахафи, 30, 70 – Дольберг, 50 (пен)

Турнирная таблица