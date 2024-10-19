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Чемпионат Бельгии
Беерсхот
18.10.2024 21:45 – FT 2 : 1
Андерлехт
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Бельгия
19 октября 2024, 03:47 | Обновлено 19 октября 2024, 04:27
107
0

Бельгийский топ-клуб потерпел сенсационное поражение от аутсайдера

Андерлехт ничего не сумел поделать в противостоянии с Беерсхотом

19 октября 2024, 03:47 | Обновлено 19 октября 2024, 04:27
107
0
Бельгийский топ-клуб потерпел сенсационное поражение от аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 октября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Бельгии.

Андерлехт ничего не сумел поделать в противостоянии с Беерсхотом.

Топ-клуб Бельгии на выезде уступил аутсайдеру турнира со счетом 1:2.

Дубль для хозяев поля оформил Марван Аль-Сахафи из Саудовской Аравии.

Лидеры: Генк (22), Антверпен (19), Гент (17), Андерлехт (17), Брюгге (15).

Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 18 октября

Беерсхот – Андерлехт – 2:1

Голы: Марван Аль-Сахафи, 30, 70 – Дольберг, 50 (пен)

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Беерсхот Каспер Дольберг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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