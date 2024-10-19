Бельгия19 октября 2024, 03:47 | Обновлено 19 октября 2024, 04:27
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Бельгийский топ-клуб потерпел сенсационное поражение от аутсайдера
Андерлехт ничего не сумел поделать в противостоянии с Беерсхотом
19 октября 2024, 03:47 | Обновлено 19 октября 2024, 04:27
107
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Вечером 18 октября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Бельгии.
Андерлехт ничего не сумел поделать в противостоянии с Беерсхотом.
Топ-клуб Бельгии на выезде уступил аутсайдеру турнира со счетом 1:2.
Дубль для хозяев поля оформил Марван Аль-Сахафи из Саудовской Аравии.
Лидеры: Генк (22), Антверпен (19), Гент (17), Андерлехт (17), Брюгге (15).
Чемпионат Бельгии. 11-й тур, 18 октября
Беерсхот – Андерлехт – 2:1
Голы: Марван Аль-Сахафи, 30, 70 – Дольберг, 50 (пен)
Турнирная таблица
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