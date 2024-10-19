Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября состоится финальный матч на выставочном турнире Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В поединке за трофей и чек в 6 миллионов долларов сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2). Ориентировочное время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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Ранее соперники провели 10 официальных матчей. Счет 6:4 в пользу Алькараса.

Янник в Эр-Рияде переиграл Даниила Медведева и Новака Джоковича, а Карлос разобрался с Хольгером Руне и Рафаэлем Надалем.

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