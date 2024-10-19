Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam
19 октября состоится матч за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В очном поединке сойдутся титаны тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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Ранее соперники провели 50 официальных очных матчей. Счет 31:29 в пользу Ноле.
В полуфинале Six Kings Slam Джокович проиграл Яннику Синнуре, а Рафаэль уступил Карлосу Алькарасу.
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