Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября состоится матч за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В очном поединке сойдутся титаны тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Ранее соперники провели 50 официальных очных матчей. Счет 31:29 в пользу Ноле.

В полуфинале Six Kings Slam Джокович проиграл Яннику Синнуре, а Рафаэль уступил Карлосу Алькарасу.

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