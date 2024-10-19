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19 октября 2024, 01:59 |
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Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam

19 октября 2024, 01:59 |
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Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Рафаэль Надаль

19 октября состоится матч за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В очном поединке сойдутся титаны тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники провели 50 официальных очных матчей. Счет 31:29 в пользу Ноле.

В полуфинале Six Kings Slam Джокович проиграл Яннику Синнуре, а Рафаэль уступил Карлосу Алькарасу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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