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19 октября 2024, 01:45 | Обновлено 19 октября 2024, 02:29
179
0

ВИДЕО. Бекхэм рассказал, что его шокировало в Месси больше всего

Совладелец Интер Майами поделился историей, которая перевернёт ваше впечатление об аргентинце

19 октября 2024, 01:45 | Обновлено 19 октября 2024, 02:29
179
0
ВИДЕО. Бекхэм рассказал, что его шокировало в Месси больше всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал про одну рутинную особенность Лионеля Месси, которая позволяет ему оставаться в топе так много лет.

В крайнем эпизоде Youtube-канала «Rio Ferdinand Presents» англичанин рассказал, что его шокировало в аргентинце больше всего:

«Я слышал, как люди рассказывают о том, как работает Криштиану Роналду, какой он игрок, какие элементы он использует, чтобы достичь своих целей и оставаться на вершине в течение многих лет, но с Лео, по моему мнению, все именно так».

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«Объясню: он пришел на первую тренировку «Интер Майами» в 6:50 утра. Там никого не было. Тренировка была на 10:00. Он делает все, что вы ожидаете от молодого игрока. Я вижу, как он продолжает делать это сейчас, несмотря на все, что он выиграл за свою карьеру».

Бекхэм рассказал о Месси, как о настоящем победителе, отметив, что, несмотря на многочисленные награды, он по-прежнему жаждет титулов.

«Он все еще расстраивается, когда что-то идет не так, как надо, и когда он проигрывает матч или не может играть из-за травмы, он все еще там, каждый день и в каждой игре. За этим невероятно наблюдать», - заключил Бекхэм.

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Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами фото lifestyle сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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