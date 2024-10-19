ВИДЕО. Бекхэм рассказал, что его шокировало в Месси больше всего
Совладелец Интер Майами поделился историей, которая перевернёт ваше впечатление об аргентинце
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал про одну рутинную особенность Лионеля Месси, которая позволяет ему оставаться в топе так много лет.
В крайнем эпизоде Youtube-канала «Rio Ferdinand Presents» англичанин рассказал, что его шокировало в аргентинце больше всего:
«Я слышал, как люди рассказывают о том, как работает Криштиану Роналду, какой он игрок, какие элементы он использует, чтобы достичь своих целей и оставаться на вершине в течение многих лет, но с Лео, по моему мнению, все именно так».
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«Объясню: он пришел на первую тренировку «Интер Майами» в 6:50 утра. Там никого не было. Тренировка была на 10:00. Он делает все, что вы ожидаете от молодого игрока. Я вижу, как он продолжает делать это сейчас, несмотря на все, что он выиграл за свою карьеру».
Бекхэм рассказал о Месси, как о настоящем победителе, отметив, что, несмотря на многочисленные награды, он по-прежнему жаждет титулов.
«Он все еще расстраивается, когда что-то идет не так, как надо, и когда он проигрывает матч или не может играть из-за травмы, он все еще там, каждый день и в каждой игре. За этим невероятно наблюдать», - заключил Бекхэм.
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