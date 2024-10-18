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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 22:57 | Обновлено 18 октября 2024, 23:12
174
0

ГРИГОРЧУК: «Не выигрывать на протяжении двух месяцев – ужасный результат»

Украинский специалист подвел итоги работы в азербайджанском клубе «Нефтчи»

18 октября 2024, 22:57 | Обновлено 18 октября 2024, 23:12
174
0
ГРИГОРЧУК: «Не выигрывать на протяжении двух месяцев – ужасный результат»
UA-Футбол. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук после отставки подвел итоги работы в должности главного тренера азербайджанского Нефтчи в свой второй в карьере период в Азербайджане.

«Не выигрывать в течение двух месяцев – ужасный результат. Я невероятно расстроен. Но нельзя сказать, что мы были столь плохими и не имели шансов.

Думаю, что только в 2–3 матчах мы не могли рассчитывать на положительный результат. Еще 2–3 игры были ничейными. Считаю, что при более удачном стечении обстоятельств 3–4 игры из 9 были выигрышными.

И место в турнирной таблице могло быть другим. К тому же мы еще были далеки от того стиля и уровня футбола, к которому стремились».

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Нефтчи Баку Роман Григорчук отставка чемпионат Азербайджана по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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